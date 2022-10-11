До України повернулись ще 37 депортованих окупантами дітей – Мінреінтеграції

Україна продовжує працювати над поверненням українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що додому повернулись ще 37 депортованих окупантами дітей.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

Зазначається, що наприкінці серпня малих примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), незважаючи на те, що у всіх є батьки. Наразі родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з Білки та Горінчово.

У Мінреінтеграції додали, що комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА, а міжнародні організації передали речі першої необхідності.

"Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи. Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації "SОS Дитячі Містечка Україна" та перевізників", – йдеться в заяві.

У відомстві нагадали, що кожен, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до РФ, може зателефонувати до НІБ на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.

Депортація жителів окупованих територій

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей.

Постійна представниця Великої Британії при ООН заявила, що масова депортація РФ жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів.