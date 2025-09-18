До України повернули тіла 1000 загиблих військових

Повернення тіл загиблих українських військових / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України 18 вересня повернули 1000 тіл, які за твердженням Росії, належать українським військовослужбовцям. МВС проведе ідентифікацію репатрійованих тіл.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», — вказано в заяві.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ України проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — зазначили у штабі.

Нагадаємо, 17 липня Україна повернула тіла 1000 загиблих захисників. Репатріація відбулася в межах Стамбульських домовленостей. Було розпочато процес ідентифікації тіл, щоб встановити особи полеглих воїнів.

Також 19 серпня до України повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців.

До слова, останній на цей момент обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 24 серпня. На Батьківщину повернулися українські журналісти Дмитро Хилюк, Марк Каліуш, ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, представники всіх Сил оборони, зокрема захисники Маріуполя, Київщини та інших напрямків.