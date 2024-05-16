До України повертається потепління: чи скрізь погода потішить 17 травня

В Україні 17 травня потеплішає. Максимальна температура повітря становитиме +17...22°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

"Упродовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами", - написала вона.

Дощі найбільш імовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині та на Закарпатті. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно. Вночі у столиці прогнозують +7...9°С, а вдень потеплішає до +18...20°С.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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