До України повертається сильний сніг та хуртовини: прогноз погоди на понеділок, 17 січня

До України повертається сильний сніг та хуртовини: прогноз погоди на понеділок, 17 січня

Завтра, 17 січня, майже на всій території України падатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини.

Завтра, 17 січня, до України знову повертається шквальний вітер та хуртовини.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, вітер принесе холодний атмосферний фронт, пов'язаний із північно-західним циклонічним масивом. Тому завтра, 17 січня, майже на всії території України падатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини. Опади, ймовірно, будуть скрізь в Україні. Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься поблизу нуля, на Півдні передбачається +3+7 градусів.

"Спочатку на Заході, потім, разом із фронтом, сніг потягнеться поступово повсюди. Хіба що у південній частині буде більше прояснень, аніж опадів", - повідомила синоптикиня.

Слід зазначити, що завтра, 17 січня, в Україні очікуються сильні пориви вітру. У деяких областях оголосили ІІ рівень небезпечпеки, помаранчевий.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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