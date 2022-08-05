До України повертається спека до +33 градусів: якою буде погода у суботу, 6 серпня

У суботу, 6 серпня, до України повернеться спека. У деяких регіонах температура підвищиться аж до +33 градусів.

Так, у суботу синоптики прогнозують суху погоду, лише вдень у південно-східній частині пройде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря на більшості територій коливатиметься від 28 до 32 градусів тепла. На заході країні термометр вдень покаже 30-33 градусів з позначкою "плюс". Вітер північно-східний та східний , 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні опуститься до 16-20 градусів тепла. На узбережжі морів буде тепліше - до 21 градуса.

У Києві та області 6 серпня також буде без опадів. Температура по області вночі опуститься до 14-19 градусів із позначкою "плюс", а вдень буде справжня спека 28-33 градусів.

Вночі у столиці буде 17-19°, вдень близько 30°.

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