До України повертається спека: синоптики оновили прогноз на сьогодні, 11 серпня

Дощі очікуються лише у Карпатах.

Сьогодні, 11 серпня, в Україні температура підніметься до 33°. Невеликий дощ можливий у Карпатах.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

У західних регіонах температура повітря вдень +23...+28 °С. У Карпатах +17...+22°С.

У північних регіонах опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря +24...+29 °С.

У центральних регіонах очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вдень +24...+29 °С.

На півдні України та у Криму передбачається малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура +30...+33°С.

У східній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря +27…+32 °С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що спека повертається. Розпочнеться вона доволі незвично — із західних областей країни.

Спека повертається! Готуйтеся, буде дуже спекотно, ще з дощами!

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