До України повертається тепло, але пощастить не всім: погода вихідними, 5-6 жовтня

У деяких областях дощитиме, а денна температура складатиме лише 15 градусів.

До України повертається тепла погода. Утім, помірні дощі можуть частково накрити захід країни.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Погода 5 жовтня

У суботу, 5 жовтня, опади очікуються майже на усій території України, окрім півдня та сходу. У Черкаській та Кіровоградській областях прогнозуються грози. На сході країни прогнозується до +27 градусів, на заході — до +17.

Погода 6 жовтня

У неділю, 6 жовтня, короткочасні дощі можливі на всій території України, окрім сходу.

У центральних областях можливі грози. На сході та півдні синоптики обіцяють до +27, на заході температура буде холоднішою — від +11 до +17.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода цієї осені.

Читайте також: