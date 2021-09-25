До України повертається тепло, але з дощами: прогноз погоди на суботу, 25 вересня

До України повертається тепло, але з дощами: прогноз погоди на суботу, 25 вересня

У південно-західних регіонах, а вдень і в центрі країни буде сухо.

У суботу, 25 вересня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, але погода буде дощовою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні очікується невеликий дощ, у південно-західних, вдень і в центральних областях без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі Чорного моря до 13°, вдень 11-16°, у західних та південних областях 15-20°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві 25 вересня також місцями дощитиме. Температура вночі становитиме 8-10°, вдень 13-15°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода в Україні: синоптики прогнозують поверненням бабиного літа з дощами

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