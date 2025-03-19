До України повертається весняне тепло: синоптикиня розповіла, коли його очікувати

Погода в Україні обіцяє бути дуже приємною та теплою.

В Україні 20 березня температура повітря підвищиться до +9 +13 градусів. Це потепління охопить більшість території країни, завдяки впливу антициклону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вона розповіла, що вітер буде слабким, що забезпечить комфортні умови для перебування на вулиці. Опадів у цей день не передбачається, і погода буде сонячною та бездощовою.

За її словами, на сході країни та в Карпатах температура залишатиметься прохолоднішою, з максимальними значеннями в межах +7 +9 градусів. Вітер буде північно-західний, слабкий, що зробить погоду більш комфортною для прогулянок. У Києві температура вдень досягне +10 градусів, але вночі можливий невеликий мороз до -2 градусів.

Окрім того, у південних та центральних областях температура буде найвищою, досягши +12 +13 градусів. Вітер буде майже спокійним, що зробить цей день ідеальним для прогулянок або садівничих робіт на відкритому повітрі.

Вночі, в деяких регіонах, зокрема в північних та центральних областях, температура знизиться до 0-2 градусів, тому варто очікувати невеликий мороз. Це типова ситуація для кінця березня, коли нічна температура ще може бути низькою, але вдень буде тепліше.

У понеділок, 24 березня, прогнозується короткочасне похолодання до +5 градусів з можливими дощами, але після цього очікується відновлення помірного потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чотири області України накрила пилова буря та сильний вітер, з поривами до 20 м/с.

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