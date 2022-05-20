До України повертається все більше громадян: за добу з-за кордону прибула 41 тисяча людей

До України повертається все більше громадян: за добу з-за кордону прибула 41 тисяча людей

За добу 19 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас за минулу добу до України прибула понад 41 тисячі осіб, з них понад 37 тисяч – українці. Так, тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається.

Окрім цього, за цей період на кордоні оформлено 177 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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