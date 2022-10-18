До України повертаються дощі: прогноз погоди на середу, 19 жовтня

У середу, 19 жовтня, у більшості областей також очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 19 жовтня в країні буде хмарна з проясненнями погода. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 10-15°, на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у південній частині до 21°.

У Києві 19 жовтня також ітиме невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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