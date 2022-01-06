До України повертаються морози: прогноз погоди на Різдво та вихідні, 7-9 січня

Найсильніші морози очікуються у ніч проти 8 січня в Карпатах.

На Різдво, у п'ятницю, 7 січня, та вихідними, 8-9 січня, до України прийде незначне похолодання з морозами.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без істотних опадів, лише у більшості західних та східних областей вночі невеликий сніг. У західних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі на заході країни 1-6° морозу, в Криму вночі та вдень 2-7° тепла, в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

У суботу, 8 січня, в Україні також буде сухо, лише вдень в Карпатському регіоні сніг, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу (в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу), у південних областях та на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

9 січня очікується сніг, мокрий сніг, вдень на півдні з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вночі у східних, більшості південних та центральних областей, вдень на заході без опадів. Температура вночі 2-7° морозу (на сході до 10° морозу), вдень близько 0°, на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму до 8°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вночі 7 січня без істотнтх опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°. 8 січня у столицы також буде сухо, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. У неділю, 9 січня, у Києві прогнозують сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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