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До України прибули перші французькі колісні танки AMX-10 RC – міністр оборони Франції

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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До України прибули перші французькі колісні танки AMX-10 RC – міністр оборони Франції

Фото: Getty Images

За словами міністра, деякі з цих танків вже вирушили на фронт.

Очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що до України "щойно прибули" обіцяні легкі колісні танки AMX-10 RC.

Свою заяву посадовець зробив 15 березня, повідомляє Le Figaro.

Французький міністр не вказав кількість прибулих до України танків. Водночас він сказав, що деякі з бронемашин вже вирушили на передову.   

Зауважимо, що за обіцянками Лекорню, ці машини мали бути доставлені до України ще наприкінці лютого. Тоді міністр теж не відповів на запитання про кількість танків, сказавши, що не хоче "давати жодної стратегічної для Росії інформації".

Про рішення Франції передати Україні AMX-10 RC, а також БТРи Bastion стало відомо на початку січня. Тоді український президент Володимир Зеленський особисто подякував за це своєму французькому колезі Еммануелеві Макрону.

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Дата публікації
Перегляди
548
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