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До України прибули перші "ловці" дронів-камікадзе, які захищатимуть енергооб'єкти від ворожих ударів (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
2 хв
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До України прибули перші "ловці" дронів-камікадзе, які захищатимуть енергооб'єкти від ворожих ударів (відео)

Фото: ТСН.ua

Fortem DroneHunter F700 - це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.

До України прибули перші шість систем протидії ворожим дронам. "Ловці "шахедів" захищатимуть енергетичну інфраструктуру від російських дронів.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники", - сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що це стало можливим завдяки збору, який організували monobank Олега Гороховського, Ігор Лаченков та UNITED24. 

Ракетний удар Росії 26 січня: яка ситуація із електроенергією

Нагадаємо, вранці 26 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній системі України. Через атаку найбільше постраждали Київська, Одеська та Вінницька області. Наразі ситуація в регіонах стабілізувалася. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи ракетну атаку окупантів, запевнив, що основною ціллю були об'єкти енергетики, позбавлення громадян світла й тепла. За його словами, деякі ракети влучили в підстанції. 

Станом на ранок 27 січня у Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській та Рівненській областях 27 січня застосовуються аварійні відключення електроенергії через перевищення лімітів споживання.

Складна ситуація з енергетикою: в яких областях почастішають відключення світла – новини на 27 січня

Складна ситуація з енергетикою: в яких областях почастішають відключення світла – новини на 27 січня

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Дата публікації
Перегляди
12к
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