До України прибули президент і віцепрезидент Європейського інвестиційного банку: вони зустрілися з Зеленським

Зеленський вважає, що ця зустріч - важливий сигнал для українців.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом та віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку, які прибули до України з візитом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, зустріч - це важливий сигнал для українців, сигнал щодо розвитку нашої держави.

“Дякую за візит до України та рішення про відкриття Регіонального представництва ЄІБ у Києві. Насамперед це важливий сигнал для наших людей, що ви вірите в Україну, у розвиток нашої держави. Також це має велике значення і для українського бізнесу”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні в багатьох регіонах нашої держави розміщені системи ППО, які прикривають українців і важливі інфраструктурні об’єкти від атак російських окупантів.

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