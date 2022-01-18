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До України прибули протитанкові засоби з Британії (фото, відео)

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До України прибули протитанкові засоби з Британії (фото, відео)

Міноборони України

У Мережі пишуть, що йдеться про протитанкові гранатомети NLAW.

У Міноборони України продемонстрували фото і відео оборонної допомоги, яку ЗСУ отримали від Великої Британії.

Про це інформує пресслужба українського Міністерства оборони.

Як повідомлялося, Україна отримала нові легкі протитанкові засоби.

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Заступник міністра оборони Анатолій Петренко запевнив, що надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

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"Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, критичної інфраструктури і мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації," — сказав Петренко.

Журналіст Юрій Бутусов уточнив, що йдеться про протитанкові гранатомети NLAW, які, за його словами, є найкращими у світі.

Бутусов розповів, що NLAW — це спільна розробка Британії та Швеції.

"NLAW — це Джавелін для коротких дистанцій, який вражає ціль за технологією "вистрілив і забув", — написав він у Facebook.

Переваги:

  • Від моменту включення до моменту захоплення мети та запуску досить максимум до 5 секунд.
  • Можна вести вогонь із закритих приміщень.
  • Точність — майже 100 %.
  • Термін використання — близько 20 років.

Нагадаємо, що Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Проте у Мережі з’явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гак і летіли в обхід території Німеччини.

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