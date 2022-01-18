До України прибули протитанкові засоби з Британії (фото, відео)

До України прибули протитанкові засоби з Британії (фото, відео)

У Мережі пишуть, що йдеться про протитанкові гранатомети NLAW.

У Міноборони України продемонстрували фото і відео оборонної допомоги, яку ЗСУ отримали від Великої Британії.

Про це інформує пресслужба українського Міністерства оборони.

Як повідомлялося, Україна отримала нові легкі протитанкові засоби.

Заступник міністра оборони Анатолій Петренко запевнив, що надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

"Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, критичної інфраструктури і мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації," — сказав Петренко.

Журналіст Юрій Бутусов уточнив, що йдеться про протитанкові гранатомети NLAW, які, за його словами, є найкращими у світі.

Бутусов розповів, що NLAW — це спільна розробка Британії та Швеції.

"NLAW — це Джавелін для коротких дистанцій, який вражає ціль за технологією "вистрілив і забув", — написав він у Facebook.

Переваги:

Від моменту включення до моменту захоплення мети та запуску досить максимум до 5 секунд.

Можна вести вогонь із закритих приміщень.

Точність — майже 100 %.

Термін використання — близько 20 років.

Нагадаємо, що Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Проте у Мережі з’явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гак і летіли в обхід території Німеччини.

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