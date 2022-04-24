До України з офіційним візитом прибули держсекретар США та очільник Пентагону

До України з офіційним візитом прибули держсекретар США та очільник Пентагону

Ввечері 24 квітня до Україну з робочим візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, український президент України Володимир Зеленський прийняв американських високопосадовців у себе та наразі вони проводять перемовини щодо надання військової допомоги Україні.

Про це він повідомив під час ефіру у російського адвоката та правозахисника Марка Фейгіна у неділю, 24 квітня.

"Просто зараз в Києві. Вони розмовляють з президентом. Можливо, щось вирішиться в цьому плані (про розблокування Маріуполя - ред.). Ну, запропонувати на щось помінятися. Або показати наслідки, якщо "ні". Завжди ж є куди натиснути", - сказав він.

Нагадаємо, про візит високопосадовців США анонсував 23 квітня президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з іноземними та українськими журналістами.

"До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ", - сказав Зеленський.

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