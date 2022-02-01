До України прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги від Польщі (фото, відео)

До України прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги від Польщі (фото, відео)

У Польщі кажуть, що ця допомога покликана підтримати громадян України в умовах нинішньої кризової ситуації.

До України прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги з Польщі. Зокрема, польські рятувальники 1 лютого доставили до України засоби боротьби із коронавірусом та медичне приладдя, яке буде використано для потреб населення по всій країні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Україні.

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Як зазначається, рятувальники ДСНС 31 січня супроводжували колону з 29 вантажівок від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин". Цей вантаж Уряд Польщі передав на запит української сторони.

Заступниця очільника МВС Мері Акопян подякувала Уряду Польщі — стратегічному партнеру України — за потужну підтримку та зазначила, що ця допомога дуже важлива для цивільного захисту населення в умовах тих загроз, які існують сьогодні.

"Всі ці сигнали для українського суспільства є знаком солідарності з Україною", — сказала Акопян.

ДСНС

Своєю чергою, тимчасовий виконувач обов’язків очільника ДСНС Сергій Крук також подякував представникам пожежно-рятувальної служби Польщі за "давню історію взаємодії" між структурами та висловив сподівання на подальшу спільну роботу.

Очільник канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик зазначив, що ця допомога покликана підтримати громадян України в умовах нинішньої кризової ситуації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау наступного тижня приїде до України. У межах візиту він поїде на Донбас.

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