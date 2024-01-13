До України прибув новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне: перші фото

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва.

Міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва. Це його перший офіційний візит до України.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції.

"Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", - пише пресслужба відомства.

Міністр закордонних справ Франції Сежурне в Україні / Фото: МЗС Франції

Очільник МЗС України Кулеба разом зі Сежурне вшанували памʼять загиблих біля стіни памʼяті на Михайлівській площі та поклали квіти.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Нагадаємо, напередодні, 12 січня, до України приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Президент України Володимир Зеленський та Сунак підписали двосторонню безпекову угоду, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

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