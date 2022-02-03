До України прибув уже сьомий літак з військовою допомогою від США

До України прибув уже сьомий літак з військовою допомогою від США

За даними ЗМІ, цього разу США передали 80 тонн військових вантажів для ЗС України.

У четвер, 3 лютого, до Києва прибув черговий - сьомий - літак з військовою допомогою від США.

Про свідчить портал Flightradar24, який в реальному часі дозволяє спостерігати за маршрутами повітряних суден.

Як зазначається на сайті порталу, сьомий літак авіакомпанії Western Global Airlines з військовою допомогою США приземлився у Києві о 11:15. Повітряне судно прямувало з авіабази Dover, що у штаті Делавар. Рейс тривав протягом 8 годині, і ближче до обіду літак приземлився в українському аеропорту.

Офіційної інформації від оборонних відомств двох країн наразі немає. За даними ЗМІ, цього разу США передали 80 тонн військових вантажів для Збройних сил України.

Нагадаємо:

22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї , зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.

, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – - це понад 80 тонн зброї для української армії. У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.

31 січня до України прибула пʼята "пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів, а 1 лютого - шосте повітряне судно.

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