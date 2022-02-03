До України прибув уже сьомий літак з військовою допомогою від США

За даними ЗМІ, цього разу США передали 80 тонн військових вантажів для ЗС України.
У четвер, 3 лютого, до Києва прибув черговий - сьомий - літак з військовою допомогою від США.
Про свідчить портал Flightradar24, який в реальному часі дозволяє спостерігати за маршрутами повітряних суден.
Як зазначається на сайті порталу, сьомий літак авіакомпанії Western Global Airlines з військовою допомогою США приземлився у Києві о 11:15. Повітряне судно прямувало з авіабази Dover, що у штаті Делавар. Рейс тривав протягом 8 годині, і ближче до обіду літак приземлився в українському аеропорту.
Офіційної інформації від оборонних відомств двох країн наразі немає. За даними ЗМІ, цього разу США передали 80 тонн військових вантажів для Збройних сил України.
Нагадаємо:
- 22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
- У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
- 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- 31 січня до України прибула пʼята "пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів, а 1 лютого - шосте повітряне судно.