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До України прибув уже сьомий літак з військовою допомогою від США

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До України прибув уже сьомий літак з військовою допомогою від США

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

За даними ЗМІ, цього разу США передали 80 тонн військових вантажів для ЗС України.

У четвер, 3 лютого, до Києва прибув черговий - сьомий - літак з військовою допомогою від США. 

Про свідчить портал Flightradar24, який в реальному часі дозволяє спостерігати за маршрутами повітряних суден.

Як зазначається на сайті порталу, сьомий літак авіакомпанії Western Global Airlines з військовою допомогою США приземлився у Києві о 11:15. Повітряне судно прямувало з авіабази Dover, що у штаті Делавар. Рейс тривав протягом 8 годині, і ближче до обіду літак приземлився в українському аеропорту. 

Офіційної інформації від оборонних відомств двох країн наразі немає. За даними ЗМІ, цього разу США передали 80 тонн військових вантажів для Збройних сил України.

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