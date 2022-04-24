До України привезли Благодатний вогонь нетрадиційним шляхом: чому це історичний момент

До України привезли Благодатний вогонь нетрадиційним шляхом: чому це історичний момент

Волинь першою в Україні зустріла Благодатний вогонь.

До України прибув Благодатний вогонь.

Про це повідомляє ІА "Волинські новини" у Telegram-каналі.

Ця подія багато в чому історична: щороку вогонь доставляють із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, проте цьогоріч через війну його привезли в Україну сушею.

В Україні вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом.

"Христос Воскрес!", – привітав присутніх Михаїл, отримавши вогонь.

Далі його у супроводі патрульної поліції доставлять в храми області, аби волиняни могли принести у свої домівки. Також патрульні з Київщини повезли вогонь далі по Україні.

Нагадаємо, що церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Після сходження вогонь, за традицією, передадуть вірянам та представникам християнських конфесій, які розвезуть його світом.

За переказами, якщо світло не зійде - це означає кінець світу. Цього року диво сталося.

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