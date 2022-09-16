До України прийде циклон Relli: якою погода буде вихідними, 17-18 вересня

У вихідні, 17-18 вересня, в Україні переважатиме волога погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"17-18 вересня переважатиме волога погода - як не дощі, то тумани з серпанками. 17 вересня суха погода переважатиме на Волині та Рівненщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті нашої території в суботу періодично невеликий або помірний дощ. У неділю серйозних дощів побільшає і волога погода охопить практично всю Україну - прискаче з південного заходу циклон Relli. Дощі місцями можуть бути сильними - така типова осіння картинка", - написала Діденко.

Водночас, за її прогнозом, суттєво похолодає в неділю на заході України, очікується максимально лише 7-12°. А найтепліше буде в суботу, 17 вересня, у південній частині - до 24-29°.

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У західних областях 17 вересня очікується 14-18°, 18 вересня похолодання до 7-12°. У північних областях вихідними 15-18°, 18 вересня на Житомирщині та Київщині 13-15°. У центральних областях 14-19°, на Полтавщині та у Дніпрі з районами 16-21°. У східних областях 17 вересня 20-24°, 18 вересня потепліє до 24-28°. У південній частині 23-29°, в Криму до 30°, 18 вересня на Одещині та Миколаївщині похолодання до 19-22°.

У Києві в суботу дощ, якщо і буде, невеликий, місцями, протягом дня до 18° тепла. А ось у неділю, 18 вересня, погода у столиці ускладниться - дощ, сильний штормовий вітер та похолодання до 13-15°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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