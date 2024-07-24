До України прийде похолодання та дощі: прогноз погоди на четверг, 25 липня

Завтра, 25 липня, в Україні очікуються грозові дощі, температура повітря також опуститься.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у західних областях - дощі, грози, прохолода. Температура повітря +20+25 градусів.

На півночі - без опадів, лише на Житомирщині локальні грозові дощі. Вдень +24+28 градусів.

На сході - сухо, сонячно, +27+30 градусів.

У центральних областях - без опадів, +26+30 градусів, на Вінниччині +23+25 градусів.

У південній частині дощ з грозою місцями можливий лише на Одещині. Протягом дня +28+32 градуси.

Погода в Києві

У Києві очікується суха погода з температурою повітря близько +27 градусів.

Субота та неділя будуть спекотнішими, але, за новими даними, у понеділок температура повітря знизиться в більшості областей України, зазначила синоптикиня.

Раніше стало відомо, що 28-29 липня спека повернеться до України. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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