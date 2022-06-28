До України прийшла нестерпна спека: як врятуватися від теплового або сонячного удару

До України прийшла нестерпна спека, яка може призвести до сонячного або теплового удару.
В Укргідрометцентрі нагадали, як рятуватися від високої температури повітря та палаючого сонця.
Симптоми сонячного та теплового ударів:
- підвищення температури тіла
- спрага
- задуха
- суха та гаряча шкіра
- почервоніння обличчя
- запаморочення
- потемніння в очах та сильний головний біль
Спасінням може бути дотримання декількох простих правил:
- не перебувати під прямими променями сонця
- одягати головний убір
- пити багато води (ВАЖЛИВО не солодкої та не газованої)
- вдягати легкий одяг та взяття яке пропускає повітря
- використовувати сонцезахисні окуляри та наносити на шкіру крем з захистом від сонячних променів
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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