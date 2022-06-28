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До України прийшла нестерпна спека: як врятуватися від теплового або сонячного удару

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До України прийшла нестерпна спека: як врятуватися від теплового або сонячного удару

Фото: УНІАН

До України прийшла нестерпна спека, яка може призвести до сонячного або теплового удару.

В Укргідрометцентрі нагадали, як рятуватися від високої температури повітря та палаючого сонця.

Симптоми сонячного та теплового ударів:

  • підвищення температури тіла
  • спрага
  • задуха
  • суха та гаряча шкіра
  • почервоніння обличчя
  • запаморочення
  • потемніння в очах та сильний головний біль

Спасінням може бути дотримання декількох простих правил:

  • не перебувати під прямими променями сонця
  • одягати головний убір
  • пити багато води (ВАЖЛИВО не солодкої та не газованої)
  • вдягати легкий одяг та взяття яке пропускає повітря
  • використовувати сонцезахисні окуляри та наносити на шкіру крем з захистом від сонячних променів

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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