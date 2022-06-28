До України прийшла нестерпна спека: як врятуватися від теплового або сонячного удару

До України прийшла нестерпна спека: як врятуватися від теплового або сонячного удару

До України прийшла нестерпна спека, яка може призвести до сонячного або теплового удару.

В Укргідрометцентрі нагадали, як рятуватися від високої температури повітря та палаючого сонця.

Симптоми сонячного та теплового ударів:

підвищення температури тіла

спрага

задуха

суха та гаряча шкіра

почервоніння обличчя

запаморочення

потемніння в очах та сильний головний біль

Спасінням може бути дотримання декількох простих правил:

не перебувати під прямими променями сонця

одягати головний убір

пити багато води (ВАЖЛИВО не солодкої та не газованої)

вдягати легкий одяг та взяття яке пропускає повітря

використовувати сонцезахисні окуляри та наносити на шкіру крем з захистом від сонячних променів

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Читайте також: