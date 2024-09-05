До України прийшло бабине літо: прогноз погоди на п'ятницю, 6 вересня 

У пʼятницю в Україні буде тепло. Протягом дня очікується +24...+29.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вночі взагалі вже повіває свіжим, часом гострим, повітрям, 12-19 градусів тепла. Додавати свіжості та збивати зайві високуваті градуси буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 метрів за секунду", - написала вона.

У Києві 6 вересня дощів не передбачається, температура повітря передбачається близько +27.

Найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін.

"Буде багато сонця та мʼякого бабиного тепла", - додала вона.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.

Чи будуть опади і похолодання? А що зі світлом? Яка погода на цьому тижні