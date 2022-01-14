До України прийшло потепління: ожеледиця спровокувала затори на трасі Київ - Чоп

На дорогах утворився лід.
Прихід теплого фронту циклону Elsa відчули на заході країни: дороги Рівненської області скувала ожеледиця.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 січня.
Через ожеледицю на трасі Київ-Чоп утворилася тягнучка завдовжки майже в 20 кілометрів. Водії наріють, що на дорозі дуже слизько. Дорожники ж запевняють: постійно посипають шляхи спеціальнимми сумішами, але через накрапання дощу за мінусової температури дороги знову підмерзають.
Сповільнився рух на трасі, кажуть, і через ДТП. Зокрема легковик протаранив маршрутку. Троє пасажирів мікроавтобуса зазнали незначних травм. Водія легковика ушпиталили.
Нагадаємо, ожеледицю та рвучкий вітер в Україні оголосили штормове попередження. В країні очікується невеликий сніг з переходом в дощ. У східних областях помірні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вночі у західних областях. Вдень в Україні, крім південної частини, пориви 25-27 м/с.
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