До України прийшло потепління: прогноз погоди на четвер, 28 жовтня

Вночі та вранці в західній частині подекуди туман.

У четвер, 28 жовтня, в Україні нарешті почне теплішати, лише на північному сході повітря ще залишиться холодним - не вище 11°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде переважно без опадів, лише вдень в північно-східних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в західній частині подекуди туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатському регіоні та східних областях місцями 2-7° морозу, вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.

У Києві 28 жовтня також опади не очікуються. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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