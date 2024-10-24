До України прийшов антициклон Xelat: що буде з погодою у п'ятницю, 25 жовтня

Тепло ще потішить українців.
Погоду на тижні визначив антициклон. Тож в Україні відчутно потеплішало.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У п'ятницю, 25 жовтня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень температурні показники будуть в межах +10...+15 градусів в залежності від регіону.
Вночі очікується +2...+8 градусів.
В Києві також дощів не буде, вдень +12...+14 градусів, вночі +4...+6.
Крім того, за даними синоптикині, північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок "зачерпне і закине" до України вищі градуси з півдня.
"У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними, з періодичними заморозками", — додала вона.
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