До України прийшов антициклон Xelat: що буде з погодою у п'ятницю, 25 жовтня

Погоду на тижні визначив антициклон. Тож в Україні відчутно потеплішало.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У п'ятницю, 25 жовтня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень температурні показники будуть в межах +10...+15 градусів в залежності від регіону.

Вночі очікується +2...+8 градусів.

В Києві також дощів не буде, вдень +12...+14 градусів, вночі +4...+6.

Крім того, за даними синоптикині, північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок "зачерпне і закине" до України вищі градуси з півдня.

"У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними, з періодичними заморозками", — додала вона.

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