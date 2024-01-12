Під час візиту до України Стефан Сежурне зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

До України прямує новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Під час робочої поїздки він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише французьке видання Le Figaro.

Як зазначається, під час візиту до України Стефан Сежурне зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Сама ж зустріч планувалася ще раніше - коли французьке МЗС очолювала Катрін Колонна. Проте через стрімкі перестановки у французькому уряді замість неї на зустрічі буде вже Сежурне.

Водночас коли саме прибуде до нашої держави міністр - не уточнюється.

Нагадаємо, що новий документ між Лондоном та Києвом охоплює сфери від інформаційної та кібербезпеки до мілітарної співпраці.

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