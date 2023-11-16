До України прямує велика партія САУ "Gepard" з Йорданії: що відомо

Зняті з ужитку голландські військові зенітні установки прямують до України для боротьби з російськими безпілотниками.

Зенітна установка Cheetah PRTL (Гепард), яка використовувалася голландськими військовими, отримає нове життя. Ці гармати, продані голландськими військовими Йорданії, тепер планують розгорнути в Україні для боротьби з російськими безпілотниками.

Про це пише NL Times з посиланням на De Telegraaf.

Зенітні гармати, розроблені німцями, були інтегровані в голландські збройні сили в 1970-х роках. Голландські війська оснастили їх власним радаром. Однак від 2006 року припинили використання цих установок, оскільки вони більше не вважалися необхідними для тих типів конфліктів, у які брали участь Нідерланди. Вони почали продавати їх Йорданії 2013 року, завершивши продаж останніх одиниць у 2016 році.

Також читайте Військовий експерт пояснив, чим для Україні цінні німецькі Gepard

Цього літа Міністерство оборони США розмістило замовлення на суму приблизно 110 мільйонів євро компанії, яка закуповує ці пристрої в Йорданії. Зенітні гармати отримають нове життя в Україні, підтвердили джерела De Telegraaf.

Зенітна система, оснащена двома вогневими установками зі швидкістю 550 пострілів на хвилину, спочатку розроблялася для наведення літаків і вертольотів на відстані до чотирьох кілометрів. Однак згодом вона довела ефективність і проти безпілотників.

Видання пише, що Росія використовує стратегію поєднання дальніх ракетних атак із зграєю безпілотників, що вводить в оману радіолокаційні системи України. Ця тактика супроводжується запуском ракет за безпілотниками. Cheetah (Гепард), будучи відносно економічно ефективним, відіграють вирішальну роль у перехопленні цих безпілотників. Це дозволить використовувати більш дорогі системи, зокрема, Patriot, для збиття ракет.

Слід зазначити, що установка Cheetah є нідерландською назвою німецької "Gepard". Раніше Німеччина поставила до України 30 таких САУ. Українські військовослужбовці висловили своє захоплення технікою і заявили, що це ідеальна зброя проти безпілотників.

Нагадаємо, головний демократ у Комітеті Палати представників США із питань збройних сил Адам Сміт заявив, що Конгрес США повинен ухвалити допомогу Україні "через тижні, а не місяці". Інакше українці опиняться в дуже небезпечному становищі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.