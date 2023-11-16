До України прямує велика партія САУ "Gepard" з Йорданії: що відомо

Зняті з ужитку голландські військові зенітні установки прямують до України для боротьби з російськими безпілотниками.
Зенітна установка Cheetah PRTL (Гепард), яка використовувалася голландськими військовими, отримає нове життя. Ці гармати, продані голландськими військовими Йорданії, тепер планують розгорнути в Україні для боротьби з російськими безпілотниками.
Про це пише NL Times з посиланням на De Telegraaf.
Зенітні гармати, розроблені німцями, були інтегровані в голландські збройні сили в 1970-х роках. Голландські війська оснастили їх власним радаром. Однак від 2006 року припинили використання цих установок, оскільки вони більше не вважалися необхідними для тих типів конфліктів, у які брали участь Нідерланди. Вони почали продавати їх Йорданії 2013 року, завершивши продаж останніх одиниць у 2016 році.
Цього літа Міністерство оборони США розмістило замовлення на суму приблизно 110 мільйонів євро компанії, яка закуповує ці пристрої в Йорданії. Зенітні гармати отримають нове життя в Україні, підтвердили джерела De Telegraaf.
Зенітна система, оснащена двома вогневими установками зі швидкістю 550 пострілів на хвилину, спочатку розроблялася для наведення літаків і вертольотів на відстані до чотирьох кілометрів. Однак згодом вона довела ефективність і проти безпілотників.
Видання пише, що Росія використовує стратегію поєднання дальніх ракетних атак із зграєю безпілотників, що вводить в оману радіолокаційні системи України. Ця тактика супроводжується запуском ракет за безпілотниками. Cheetah (Гепард), будучи відносно економічно ефективним, відіграють вирішальну роль у перехопленні цих безпілотників. Це дозволить використовувати більш дорогі системи, зокрема, Patriot, для збиття ракет.
Слід зазначити, що установка Cheetah є нідерландською назвою німецької "Gepard". Раніше Німеччина поставила до України 30 таких САУ. Українські військовослужбовці висловили своє захоплення технікою і заявили, що це ідеальна зброя проти безпілотників.
Нагадаємо, головний демократ у Комітеті Палати представників США із питань збройних сил Адам Сміт заявив, що Конгрес США повинен ухвалити допомогу Україні "через тижні, а не місяці". Інакше українці опиняться в дуже небезпечному становищі.
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