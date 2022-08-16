До України щодня повертаються більше людей, аніж виїзджають: яку допомогу надають консульства та волонтери

Аби отримати відшкодування вартості квитків для усієї родини, українцям треба заповнити анкету і пояснити чому саме їм потрібна така допомога.

Попри війну і ризики до України щодня повертаються більше людей, аніж виїзджають. Запитів на допомогу із поверненням додому сімей у волонтерів значно побільшало.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

За даними МЗС, з початку повномасштабного вторгнення Росії поїхало понад 8 млн людей. І пять з половиною мільйонів вже повернулися.

За кордном залишається близько 2 млн українців, з яких близько мільйона - в Польщі.

Тим, хто із дорогою додому має труднощі, МЗС пропонує допомогу у консульствах, хоча і визнає: ті працюють із перевантаженням. Волонтери, які досі допомагали людям освоюватись на чужині виявили, що наразі третина запитів на допомогу саме про повернення додому.

Нині вони переорієнтувались і пропонують людям грошову компенсацію за дорогу додому.

Аби отримати відшкодування вартості квитків для усієї родини, українцям треба заповнити анкету і пояснити чому саме їм потрібна така допомога.

Найчастіше люди повертаються до центральної та західної України. Перші пів сотні українців уже з допомогою волонтерів дістались додому. На дорожні компенсації вже черга з понад дві тисячі охочих.

За даними Європейського Союзу, офіційно про прихисток від війни у Європі уже попросило 4 млн українців, 500 тис. з них - діти школярі. Більшість, з тих хто поки залишається закордоном зізнаються, що дуже хочуть додому.

Нагадаємо, що близько 150 тисяч вимушених переселенців досі не отримали обіцяні державою виплати. Мінсоцполітики обіцяє, що незалежно від часу затримки і проблеми - виплати отримають усі й за весь час.

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