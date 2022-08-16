До України щодня повертаються більше людей, аніж виїзджають: яку допомогу надають консульства та волонтери

Аби отримати відшкодування вартості квитків для усієї родини, українцям треба заповнити анкету і пояснити чому саме їм потрібна така допомога.
Попри війну і ризики до України щодня повертаються більше людей, аніж виїзджають. Запитів на допомогу із поверненням додому сімей у волонтерів значно побільшало.
Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.
За даними МЗС, з початку повномасштабного вторгнення Росії поїхало понад 8 млн людей. І пять з половиною мільйонів вже повернулися.
За кордном залишається близько 2 млн українців, з яких близько мільйона - в Польщі.
Тим, хто із дорогою додому має труднощі, МЗС пропонує допомогу у консульствах, хоча і визнає: ті працюють із перевантаженням. Волонтери, які досі допомагали людям освоюватись на чужині виявили, що наразі третина запитів на допомогу саме про повернення додому.
Нині вони переорієнтувались і пропонують людям грошову компенсацію за дорогу додому.
Аби отримати відшкодування вартості квитків для усієї родини, українцям треба заповнити анкету і пояснити чому саме їм потрібна така допомога.
Найчастіше люди повертаються до центральної та західної України. Перші пів сотні українців уже з допомогою волонтерів дістались додому. На дорожні компенсації вже черга з понад дві тисячі охочих.
За даними Європейського Союзу, офіційно про прихисток від війни у Європі уже попросило 4 млн українців, 500 тис. з них - діти школярі. Більшість, з тих хто поки залишається закордоном зізнаються, що дуже хочуть додому.
Нагадаємо, що близько 150 тисяч вимушених переселенців досі не отримали обіцяні державою виплати. Мінсоцполітики обіцяє, що незалежно від часу затримки і проблеми - виплати отримають усі й за весь час.
Читайте також:
- Одеса випробовує альтернативні шляхи водопостачання, щоб не повторити долю Миколаєва: на допомогу прийшли японці
- Ціна на гречку вже перевищує 100 гривень, але фермери прогнозують здешевшання: коли і на скільки
- Пелосі полетіла, а Тайвань готується до оточення китайськими військовими через нібито навчання