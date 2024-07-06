До України суне 40-градусна спека – прогноз погоди на наступний тиждень

Подекуди температура повітря підніметься аж до +40 градусів, каже Діденко.

Наступого тижня до України прийде надзвичайна спека.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

У денні години температура повітря досягатиме +33+39, місцями аж до +40 градусів, каже Діденко. За її словами, спека затримається і через тиждень, після 15 липня.

Дещо прохолодніше буде лише в західних областях України.

Прогноз погоди на завтра, 7 липня

Температура повітря очікується в межах +26+32 градусів. На півдні та південному сході стовпчики термометра піднімуться до +30+34 градусів. Дощі малоймовірні.

У Києві 7 липня очікується суха сонячна погода з температурою повітря +27+29 градусів.

Надалі у Києві також очікується сильні спека.

"Візьміть до уваги цей спекотний прогноз, подбайте про запас води, за можливості переїдьте тимчасово на дачі чи поближче до води чи лісу, де легше можна перебути спеку.

Особливо спекотно буде на півдні та сході України. Важливо підтримувати особливо тих, хто не має можливості захищатися від спеки тиловими способами – донати дуже важливі", – наголосила Діденко.

Синоптична карта / facebook.com/tala.didenko

Раніше ми писали, якою буде погода в Україні вихідними.

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