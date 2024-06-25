До України суне антициклон: як зміниться погода найближчими днями

До України прийде антициклон, який принесе суху та сонячну погоду.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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"Сухо, сонячно, стабільно, одноманітно. Лише скоса позирай, чи де не майне хвіст атмосферного фронту - там може щось зачепить дощем чи грозою. Ось так і буде увесь тиждень. 26-го червня в Україні переважно сухо та сонячно. Лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині - дощ, гроза місцями", - йдеться у її дописі.

У середу, 26 червня, в Україні очікується +24+29 градусів, на півдні до +30 градусів. У Києві завтра сухо сонячно та +26 градусів.

За прогнозом Діденко, із другої половини тижня температура повітря підвищуватиметься. Опади малоймовірні, але на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози.

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