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До України суне антициклон: як зміниться погода найближчими днями

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До України суне антициклон: як зміниться погода найближчими днями

Прогноз погоди / Фото: Associated Press

За прогнозом Діденко, із другої половини тижня температура повітря підвищуватиметься.

До України прийде антициклон, який принесе суху та сонячну погоду.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. 

"Сухо, сонячно, стабільно, одноманітно. Лише скоса позирай, чи де не майне хвіст атмосферного фронту - там може щось зачепить дощем чи грозою. Ось так і буде увесь тиждень. 26-го червня в Україні переважно сухо та сонячно. Лише в Карпатах та ввечері на  Сумщині, Полтавщині та Харківщині - дощ, гроза місцями", - йдеться у її дописі.

У середу, 26 червня, в Україні очікується +24+29 градусів, на півдні до +30 градусів. У Києві завтра сухо сонячно та +26 градусів.

За прогнозом Діденко, із другої половини тижня температура повітря підвищуватиметься. Опади малоймовірні, але на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози.

Нагадаємо, ми розповідали, яке завтра, 26 червня, свято і що не можна робити.

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