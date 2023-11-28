До України суне циклон Oliver: коли і які області накриють сильні снігопади

До України у середу, 29 листопада, прийде циклон із серії південних циклонів, який назвали Oliver. Він принесе ускладнення погодних умов - сніг, налипання мокрого снігу та дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її прогнозами, вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок - південно-східний з переходом на західний.

Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0-4 градуси морозу. У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

Під вплив південного циклону потрапить також Київ. Діденко зауважила, що "основна порція негоди припаде на найближчу ніч". У столиці очікується мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться.

Вітер в Києві із південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, із штормовими поривами.

Найближчої ночі 0-2 морозу, завтра вдень потепліє до +2 тепла.

А уже наступного дня, 30-го листопада, негода відступить. Вночі будуть морози, а вдень - близько нуля.

Нагадаємо, за даними МВС, у Києві та трьох областях через потужні снігопади загинуло 10 людей, а 23 - постраждали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світу білого не видно! Київ накриває потужний сніговий шторм!

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