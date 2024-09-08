До України суне осіння прохолода: як зміниться погода у понеділок, 9 вересня

Тиждень в Україні розпочнеться комфортною температурою повітря. У більшості областей протягом дня у понеділок, 9 вересня, очікується +23+28 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прохолодніше буде на Полтавщині, Сумщині, частково Черкащині та Київщині, тут місцями +18+22 градуси.

Антициклональний характер погоди втримається, 9 вересня у більшості областей переважатиме суха погода.

Проте на півдні та в центральних областях України часом можливі локальні дощі.

У Києві в понеділок дощів не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +25 градусів.

У середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки, лише в західних областях найближчими днями буде прохолодно, місцями нижче +20 градусів.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.

Чи будуть опади і похолодання? А що зі світлом? Яка погода на цьому тижні