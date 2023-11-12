До України суне похолодання та перший сніг: прогноз погоди на тиждень – 13-19 листопада

В Україні протягом наступного тижня, 13-19 листопада, очікується нестійка та волога погода з частими туманами і дощами. Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря та місцями випаде перший сніг.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".

Перша половина наступного тижня буде теплою і дощовою. Більш стабільна погода очікується лише у понеділок, 13 листопада, під впливом гребеня високого тиску.

Вже у другій половині тижня і ближче до вихідних, до України надходитиме більш холодне повітря з північних регіонів Європи. Тому опади місцями переходитимуть у мокрий сніг, а температурний фон помітно знизиться, але поки залишиться вищим за норму орієнтовно на 2 -4 °С.

Погода в Україні на 13 листопада

У понеділок, 13 листопада, у північних областях, вдень також у районі Полісся очікуються невеликі короткочасні дощі. На решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вночі на півночі та сході України окремі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +4...+9 °С, у західних областях +3...-2 °С. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °С. У Карпатах протягом доби близько 0 °С.

Погода в Україні на 14 листопада

У вівторок, 14 листопада, вночі у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах країни очікується невеликий, подекуди помірний дощ. У Карпатах мокрий сніг із дощем. У південній половині та Криму вночі і вранці місцями тумани. Вітер південно-західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 °С, вдень +8...+13 °С, у північних областях +4...+9 °С.

Погода в Україні на 15 листопада

У більшості областей України 15 листопада очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині, а також у Приазов'ї та Криму значні опади. Подекуди туман. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +6…+11 °С, на півдні та у Криму +10…+15 °С.

Погода в Україні на 16 листопада

У четвер, 16 листопада, утримається нестійка і дощова погода. Лише вдень у західних областях без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень у південних та західних областях місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +6…+11 °С. У північних та західних областях вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні на 17 листопада

У п'ятницю, 17 листопада, у центральних та південних областях без істотних опадів, на решті України пройдуть невеликі дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-3 °С, вдень +2...+8 °С.

Погода в Україні на 18 листопада

У суботу, 18 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у південних, західних та північних областях пройдуть дощі, у Карпатах та на Прикарпатті сніг, мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С, у Криму до +12 °С.

Погода в Україні на 19 листопада

У неділю, 19 листопада, у південних та східних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті України без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 5 - 10 м/с, на півдні окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 °С, вдень +2...+7 °С.

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