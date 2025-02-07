До України суне потужний антициклон: як зміниться погода сьогодні, 7 лютого

Сьогодні, 7 лютого, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Про це повідомляє "Український гідрометеорологічний центр".

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході подекуди з поривами до 15-20 м/с.

"Потужний антициклон охопив великі простори, зумовлюючи в Україні подальший ріст вже й так високого атмосферного тиску. Тому небо місцями проясниться, а опадів не прогнозується, лише в Криму падатиме невеликий сніг", - йдеться в повідомленні.

Температура вдень коливатиметься від -3°С до +2°С.

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області буде в межах -3...+2°С. У Києві сьогодні вдень близько 0°С.

Раніше синоптики повідомили, чи надовго затримаються в Україні морози. Більше про це читайте у новині.

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