До України вдалося повернути 11 депортованих до РФ дітей та юнаків: фото

Серед дітей, які нарешті повернулись до Батьківщини, є вихованці інтернату в Олешках.

Дев'ять українських дітей віком від 13 до 17 років та 20-річного юнака з братом вдалося повернути додому у п'ятницю, 27 вересня. Повернення відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання

Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.

"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких з батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Повернуті українці – з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом окупаційна влада вивезла їх до міста Скадовськ та до Росії", – розповів подробиці омбудсмен.

Серед дітей, яких вдалося повернути, є вихованці інтернату в Олешках.

Один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив на фронті батька

Лубінець додав, що дітей вдалося возз’єднати з родинами за посередництва Катару.

"Один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення. Дехто з дітей нарешті за тривалий час обійме рідних, які віддано несуть службу в різних структурах України. Дехто – повернувся до дідуся з бабусею, адже саме вони можуть подарувати щасливе дитинство на рідній землі", – написав він.

Повернуті українці – з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму

Уповноважений представник ВР з прав людини зазначив, що по допомогу у поверненні додому до Офісу омбудсмена зверталися не лише дорослі, але й самі діти, "які мріяли виїхати до своїх мам і тат на рідну землю".

"Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", – наголосив Дмитро Лубінець.

Дітей вдалося возз’єднати із родинами за посередництва Катару

Нагадаємо, іноземні медіа поширюють інформацію, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми. Дмитро Лубінець спростував інформацію про "обмін дітьми" й назвав подібні повідомлення російськими наративами.

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