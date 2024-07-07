До України йде аномальна спека: синоптик ошелешив погодою на наступний тиждень, 8-14 липня

Наступного тижня, 8-14 липня, погода в Україні буде аномально спекотною та сухою на тлі повітряної маси із пустельних регіонів Середньої Азії.

Такий прогноз озвучив синоптик, метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич на сайті Meteoprog.

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"На тлі високого атмосферного тиску істотних дощів не передбачається. Лише в окремі дні у західній частині малоактивні атмосферні фронти принесуть із собою локальні грозові зливи. Температурне тло суттєво перевищить норму, а денні максимальні значення температури місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень", - додав він.

Погода на наступний тиждень, 8-14 липня

За прогнозом метеоролога, у понеділок, 8 липня, у західній частині, вдень також у східних областях очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. На решті території країни без опадів. Вітер північний / північно-східний, 5 - 10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +26…+31 °С, у центральних, південних та східних областях +33…+38 °С.

У вівторок, 9 липня, у західних областях, а також місцями на Херсонщині та Миколаївщині можливі невеликі короткочасні грозові дощі, переважно у денний час. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+23 °С, вдень +27…+33 °С, у центральних, південних та східних областях +35…+40 °С.

У середу, 10 липня, на всій території України очікується малохмарна погода, переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +18…+24 °С, вдень +28…+33 °С, у центральних, південних та східних областях +35…+40 °С.

У четвер, 11 липня, в Україні утримається суха та спекотна погода, лише вдень на крайньому заході та у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер східний / північно-східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +29…+34 °С, у центральних, південних, східних областях та на Закарпатті +35…+40 °С.

У п'ятницю, 12 липня, на більшій частині території нашої країни продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. Вітер східної чверті, 5 - 10 м/с; у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на півдні місцями до +25 °С; вдень +30…+35 °С, у центральних, південних та місцями західних областях +34…+39 °С.

У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний, на Правобережжі країни південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на півдні та у Криму місцями до +25 °С; вдень +33...+39 °С.

У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі, на решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +34...+39 °С, у західних областях +26...+31 °С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко раніше повідомила, що до України суне 40-градусна спека.

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