До України йде антициклон Hermelinde: синоптикиня розповіла, яку цього тижня погоду він принесе

До України йде антициклон Hermelinde: синоптикиня розповіла, яку цього тижня погоду він принесе

Наразі в країні панує перше бабине літо.

Новий тиждень розпочався в Україні свіжим та навіть холодним повітрям, проте вже від середи, 8 вересня, до нас прийде потепління.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Найближчої ночі, на вівторок, буде ще холодно, проте вже вдень 7 вересня повітря почне потроху прогріватися. Протягом дня у більшості областей України очікується +15+20 градусів, на Закарпатті та на Півдні до +23 градусів. Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже від середи (ред. - 8 вересня) стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень", - прогнозує синоптикиня.

Діденко зазначає, що потепління принесе антициклон Hermelinde, який блокуватиме будь-які опади - в Україні переважатиме суха сонячна погода - бабине літо.

У Києві вівторок, як власне і весь тиждень, буде із сухою малохмарною сонячною погодою. Температура повітря найближчої ночі очікується +3+6 градусів, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень передбачається до +18 градусів.

Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів та вище, дощі малоймовірні, прогнозує Наталія Діденко.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Метеозалежність: прийдешнього тижня на українців очікує бабине літо

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