До України йде арктичне похолодання: прогноз погоди на 15-16 березня

Вихідними 15-16 березня до України зайде повітряна маса арктичного походження. Тому на частині території країни очікується зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

У суботу, 15 березня, у західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3…+9 градусів, на решті території стовпчик термометра підніметься до +12…+20 градусів.

У неділю, 16 березня, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України.

"Через таке суттєве похолодання завтра, 15 березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ", — зазначила вона.

Діденко додала, що у південній частині України та на південному сході 15-16 березня опадів не передбачається.

Погода в Києві

У столиці в суботу, 15 березня, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря підніметься до +5… +7 градусів.

У неділю, 16 березня, істотних опадів в Києві не очікується. Стовпчики термометрів коливатимуться близько +2…+5 градусів.

Синоптикиня також попередила про різке похолодання в Україні від 17 березня. За її словами, увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним. Теплішати почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Зокрема, до України йдуть дощі, похолодання та штормовий вітер. Як зміниться погода - читайте у новині.

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