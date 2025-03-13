До України йде циклон: як зміниться погода сьогодні, 13 березня

Сьогодні, 13 березня, на погоду в нашій країні впливатиме циклон, центр якого буде розташовуватися над Польщею, а також пов'язані з ним атмосферні фронти.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

За даними синоптиків, удень атмосферний тиск відчутно падатиме, очікується вітряна погода. Удень, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

У західних областях очікуються дощі з грозами. На решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень буде +14...+19 °С, на півдні країни до +22 °С, а Карпатах +5...+10 °С.

Раніше синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Зокрема, до України йдуть дощі, похолодання та штормовий вітер. Як зміниться погода вже вихідними - читайте у новині.

Читайте також: