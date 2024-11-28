До України йде циклон: яку погоду він принесе у п'ятницю, 29 листопада

Завтра, 29 листопада, в Україні найтепліше буде на півдні - очікується +6...11°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, також тепло буде у західних областях, +4...7°С.

"На решті території України протягом дня морозів не видно, передбачається +1...5 градусів. Звісно, у нічні години невеликі "мінуси" можливі... Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і Україні", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю очікуються дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині.

На решті території України без опадів, а на Донеччині та Луганщині навіть можливі сонячні прояснення.

У Києві завтра очікується мокрий сніг із дощем. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1...3°С.

Раніше синоптикиня "Укргідрометцентру" Олена Палагнюк розповіла, що 29 листопада вдень у західних регіонах країни, а 30 листопада по всій Україні, крім півдня та сходу, очікується незначний мокрий сніг.

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