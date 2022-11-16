До Україні йде холодне повітря з півночі Європи та сніг: коли та які регіони приморозить

Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Українців попередили про зміну погодних умов 17-20 листопада.

Як повідомляє Укргідрометцентр, через поширення холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см.

Також місцями синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с, на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

За прогнозом Наталії Діденко, в Україні сніг можливий вже сьогодні, 16 листопада, а до кінця тижня, за її словами, в країні побільшає "мінусів".

Раніше народний синоптик Стас Щедрін зазначав, що від середини листопада до України прийде різке похолодання, а також хуртовини й морози. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.

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