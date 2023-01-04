До України йде негода зі снігом та сильними поривами вітру: прогноз погоди на 5 січня

У четвер, 5 січня, погіршиться погода. До України повернуться опади у вигляді дощу, а місцями - мокрого снігу. Крім того, очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В україні буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Вночі у західних областях, вдень в інших регіонах пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі опади прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області. Вдень в Україні дощі. Вночі у північних областях, а вдень на північному сході - мокрий снігог. Місцями - налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

На високогір'ї Карпат буде значний мокрий сніг. Пориви вітру сягнуть 20-25 м/с. Крім того, буде хуртовина. Протягом доби температура повітря близько 0°.

Вночі температура повітря від 3° тепла до 2° морозу. Лише на сході - 0-5° морозу. Вдень в Україні +3-8°. Втім, в західних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +10°.

Фото: Укргідрометцентр

У Київській області та в столиці 5 січня буде хмарно з проясненнями. В регіоні дощитиме, а вночі дощ буде з мокрим снігом. Швидкість південно-західного та західного вітеру 7-12 м/с. Вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.

В області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, а вдень 5-7°.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що до України йде різке похолодання з сильними морозами та снігопадами. Так, вже від 6 січня прийдуть 20-градусні морози.

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