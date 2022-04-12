До України йде очікуване потепління: коли чекати на підвищення температури і чи надовго воно затримається

До України йде очікуване потепління: коли чекати на підвищення температури і чи надовго воно затримається

Вихідними, 16-17 квітня, в Україні знову стане свіжіше.

До України йде потепління, проте протримається воно недовго.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"13-15 квітня трохи потепліє. Проте на сильний подальший прогрів не розраховуємо, бо впродовж 16-18 квітня у західних, північних та центральних областях України очікується чергове похолодання та можливий мокрий сніг", - написала вона у Facebook.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 13 квітня на заході вночі ще триматиметься мороз, а вдень в Україні буде 7-12° тепла. Тепліше стане 14 квітня - до 10-15°. 15 квітня температура вночі 2-8° тепла, вдень 13-19°, 15 квітня на Одещині місцями до 22°. 16 квітня до країни повернуться дощі та похолодання.

У Києві 13 та14 квітня буде прохолодно та ітиме невеликий дощ. 15 квітня у столиці також потеплішає - вдень температура повітря програється до 16-18°. Однак 16 квітня у Києві знову посвіжішає - вдень буде 11-13°.

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