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До України йде перший сніг: в яких регіонах очікується негода

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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До України йде перший сніг: в яких регіонах очікується негода

Фото: Pexels

На дорогах очікується ожеледиця.

Найближчими днями у більшості областей України очікується зниження температури повітря та сніг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

18 листопада в Житомирській та Вінницькій областях можливий сніг до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями до 20 см.

20 листопада у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може вкрити землю на 10-15 см.

На дорогах очікується ожеледиця.

“Одягайтеся тепліше і переконайтесь, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов. Просимо водіїв, хто цього ще не зробив, подбати про зміну літньої гуми на зимову. Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів – знижуйте швидкість і будьте максимально пильними”, - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що в Україні температура впаде до 14 градусів морозу.

 

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Дата публікації
Перегляди
743
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