До України йде похолодання і зимова погода: синоптик назвав точні дати

Після майже весняної погоди у січні 2023 року, лютий здивує зимовою холоднечею.

Погода у лютому 2023 в Україні буде більш стабільною та "зимовою", аніж у січні. Значне похолодання очікується вже на початку місяця.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

За його словами, вже у перші дні лютого температура в Україні знизиться на 3-6 градусів. Зокрема, похолодання буде особливо відчутним у період з 4 по 7 лютого — до України прийдуть холодніші повітряні маси з півночі.

Також у більшості областей може випасти сніг.

"Таким чином, у першій декаді лютого є всі передумови для настання класичної зимової погоди зі снігом та помірними морозами", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що синоптикиня Наталя Діденко також прогнозує похолодання. За її словами, від 4 лютого, ближче до наступних вихідних, атмосфера обіцяє "класичну зиму" – сніг та мороз.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін у коментарі ТСН.ua повідомив, що від 3 лютого існує велика імовірність, що до України прийде потужний циклон з півдня. Він зумовить по всій країні сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини.

Читайте також: