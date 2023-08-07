До України йде похолодання: погода на завтра, 8 серпня

Дощі з грозами пройдуть на заході, півночі та подекуди у центральних областях.

Атмосферні фронти принесли до України дощі з грозами і послаблення спеки.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 8 серпня, очікується на заході +18 +22, на сході та південному сході +29+34, на решті території України +23+29 градусів.

Дощі з грозами пройдуть на заході, півночі та подекуди у центральних областях. На сході - сухо.

На півдні майже скрізь сухо, лише на Одещині буде дощ з грозою.

У Києві дощ та гроза більш ймовірні в другій половині дня вівторка. Температура повітря становитиме комфортні +23+25 градусів.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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