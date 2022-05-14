До України йде похолодання: синоптикиня розповіла, коли очікувати і як надовго воно затримається

До України йде похолодання: синоптикиня розповіла, коли очікувати і як надовго воно затримається

Наступного тижня до України прийде похолодання, щоправда вони протримається недовго - декілька днів.

Найсвіжішою погода буде у середу, 18 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Від вівторка до України прийде нова повітряна маса - відчутно посвіжіє, найхолоднішою передбачається середа, 18 травня", - написала вона.

Водночас за прогнозом Діденко, похолодання буде короткотривалим - ближче до наступних вихідних, 21-22 травня, температура повітря знову підвищиться.

Своєю чергою в Укргідрометцентрі зазначили, що 18 травня вночі у південній та східній частині очікуються помірні дощі, вдень у більшості областей України невеликі дощі, подекуди грози. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°. У Києві 17-18 травня вночі буде без опадів, вдень невеликий дощ. Температура 17 травня вночі 9-11°, вдень 15-17°, 18 травня вночі 5-7°, вдень всього 13-15°.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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